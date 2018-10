Premiere geglückt: Zauberer Christoph Frank führte am Freitagmorgen erstmals Kinder durch den Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil – und die Kleinen hörten eine Stunde lang gebannt zu, was es über die Wunderwelt der Aufzugstechnik so alles zu erfahren gibt. Mit Hilfe von "Oma Gscheidle" und einem frechen Hund, der sich auf die Besucherplattform geschlichen hatte, erklärte der Zauberer kindgerecht und mit vielen Utensilien, wie rasend schnell die Aufzüge im Testturm fahren, wer den ersten Aufzug erfunden hat und wie das neue Aufzugssystem Multi funktioniert, das in Rottweil entwickelt wird. Bei der Gelegenheit lernten die Kinder auch, dass auf dem Turm die Sonne scheinen kann, obwohl es unten neblig und grau ist. Dass dann auch noch zur großen Faszination aller zwei Arbeiter in einer Gondel außen vorbei schwebten und freundlich grüßten, gab’s als Attraktion obendrauf. Die Führung wurde mit der Stadt Rottweil entwickelt und wird ab 2019 regelmäßig für Kindergärten und Schulklassen angeboten. Näheres dazu gibt es bei der Tourist-Info der Stadt. Fotos: Otto