Rottweil Bei 1000 Euro soll es nicht bleiben

Rottweil-Göllsdorf (ans). Die notwendigen Baumaßnahmen auf dem Göllsdorfer Fußballgelände würde der Ortschaftsrat gern mit einem großzügigen Zuschuss unterstützen. Allerdings sind ihnen die Hände gebunden. Mehr als 1000 Euro sei dem Gemeindekässchen derzeit nicht entnehmbar, informierte Ortsvorsteher Wolfgang Dreher über die vielen Zuschüsse, die in diesem Jahr schon in andere Maßnahmen geflossen sind und das Kässchen leerten. Erst in jüngster Sitzung waren es nochmal 300 Euro an den TSV für Holzroste, die für das Jugendzeltlager angeschafft werden mussten.