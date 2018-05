Rottweil Begeistert vom Start in den Radlerfrühling

Rottweil. Das galt sowohl für den "Frühlings-RadCheck" bei schönstem Wetter wie auch kurz darauf für die erste öffentliche Präsentation der großen Umfrage zum Rottweiler Fahrradklima. "Unser Radcheck auf dem Kapellenhof war ein echter Knaller", blickte Stefan Mauch zufrieden zurück. Die radtechnische Kompetenz der Akteure hatte sich rasch herumgesprochen.

Bei Reparaturen kommt auch Rottweiler Radlerleid zur Sprache

Vor allem Bremsen, Beleuchtung, Gangschaltungen und Ketten wurden wieder fit gemacht für den Start in die neue Radlersaison. Und so nebenbei gab es immer wieder Gelegenheit für Gespräche: Fachsimpeleien, aber auch so manches Radlerleid im Rottweiler Stadtverkehr. Raymund Holzer verkündete nach der Aktion stolz eine Summe von 178 Euro, die dem AK RadKultur zur freien Verfügung steht. So wurde umgehend neueste Fachliteratur ins Auge gefasst. Und eines stand außer Zweifel: der Frühlings-RadCheck ist inzwischen Institution.