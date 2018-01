Rottweil "Beckenhölzle": Sperrung ohne Baustelle?

Wasser sucht sich Weg

Die für die Sperrung verantwortliche Straßenverkehrsbehörde hat es gut gemeint: "Die Absperrungen wurden bereits auf den Zufahrten von Rottweil und Villingendorf aufgestellt, damit nicht auf der Hälfte der Strecke umgedreht werden muss", informiert Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt. Auftraggeber ist der Zweckverband Wasserversorgung oberer Neckar, der für die Trinkwasserversorgung von rund 13 000 Menschen in seinen Verbandsgemeinden Deißlingen-Lauffen, Dietingen, Frittlingen, Wellendingen, Zimmern unter der Burg, und Stadtteilen von Rottweil zuständig ist.

Die drei Quellfassungen befinden sich ein gutes Stück hinter dem kleinen Wasserwerk an der Neckarburg Richtung Talhausen. Wie Wassermeister Michael Merz auf Nachfrage erklärt, beginnen die Sanierungsarbeiten in dieser Woche. Nach der Hangsicherung oberhalb der Quellen werde an Quelle 1 mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Eine Befestigungsmauer ist gebrochen. An Quelle 3 liegt der Fall schwieriger. Dort landet dass Quellwasser nicht im Gebäude, sondern fließt daran vorbei. Wie man das Problem in den Griff bekomme, "muss man sehen", so Merz.