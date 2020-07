Rottweil Beach-Bar auf Parkhausdeck geplant

Dass das nicht nur eine Schnapsidee ist, sondern von langer Hand geplant, ist im Gespräch mit dem 33-Jährgen schnell zu merken. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Idee, das Beach-Bar-Konzept, das in Großstädten schon lange funktioniert, auch in seiner Heimatstadt umzusetzen. "Immer wenn es Sommer wurde, dachte ich, so etwas sollte es auch in Rottweil geben."

Nun laufen seit einem Jahr die konkreten Planungen. Bei der Betreiberfirma des Parkhauses stieß er auf offene Ohren und mit der Stadtverwaltung ist er in regem Austausch. "Die Lage ist einfach perfekt", schwärmt er. "Man hat Sonne, sieht ringsum, den Testturm und den Sonnenuntergang."