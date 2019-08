Rottweil BayWa-Areal wechselt den Besitzer

Der neue Eigentümer, die Conzept Immobilien GmbH aus Balingen, ist in Rottweil unter anderem durch die Realisierung des Projektes bhg-Autohaus auf der Saline bekannt. Allzu viel will Joachim Feyrer, Geschäftsführer der Conzept Immobilien GmbH, derzeit noch nicht verraten. Eins steht fest: Das Gelände wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. "Es wird in die Richtung Dienstleistungen gehen. Wir haben verschiedene Ideen. Mehr kann und will ich noch nicht sagen. Wir sind in einem sehr frühen Stadium", erklärt er.

Die Sanierung des maroden Gebäudes lohnt sich laut Feyer nicht – "für das, was wir vorhaben". Das Gebäude werde auf jeden Fall abgerissen. Doch die Bagger werden wohl frühestens Mitte 2020 anrücken. "Ein halbes Jahr wird das Gebäude sicher so stehen, wie es im Moment ist", sagt Feyer. Der Grund: "Das Baurecht muss geschaffen werden, der Bebauungsplan aufgestellt und und und..."

Bürgermeister Christian Ruf betont, die Stadt begrüße sehr, dass "durch die Veräußerung des Grundstücks die Weichen für eine neue Entwicklung an der Schramberger Straße gestellt wurden". Er hebt die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Familie Feyrer und der Conzept Immobilien GmbH hervor, die die Stadt Rottweil bereits beim neuen bhg-Autohaus auf der Saline hatte.

"Die Stadt wird – nicht zuletzt als Baugenehmigungsbehörde – auch dieses Verfahren begleiten. Ob allerdings auch aus planungsrechtlicher Sicht Veränderungen angezeigt sind, werden sicherlich Gespräche in den kommenden Wochen zeigen", sagt Ruf. Der Bebauungsplan, in dessen Geltungsbereich das Grundstück liege, weise derzeit ein Gewerbegebiet aus.