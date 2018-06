Rottweil Baumfällarbeiten im Stadtgraben schreiten voran

Die Baumfäller ziehen am Mittwoch viele Blicke auf sich. Immer wieder bleiben Passanten stehen und schauen zu, wie Mitarbeiter der Firma Niefer die gut vier Meter hohen Fichten erklimmen, um die Spitze mit einem Seil zu sichern, ehe sie von Hand gefällt wird. Der Stadtgraben macht seinem Namen alle Ehre. Am Steilhang ist die Arbeit für das Baumfällteam alles andere als leicht. Hinzu kommt: Die Sonne knallt auch um kurz nach 9 Uhr bereits gehörig.

Fortswart Philipp Hess greift in die trockenen Astspitzen. "Sehen Sie. Da ist alles ganz braun", zeigt er die Schädigungen. Der Borkenkäfer hat sich an den stattlichen Nadelbäumen ganz schön zu schaffen gemacht. Deshalb müssen die Fichten noch bevor die gefräßigen, nur wenige Millimeter kleinen Käferchen ausschwärmen gefällt werden. "Die Bäume sind abbruchgefährdet", betont Hess. Zudem sei der Standort der Fichten ohnehin nicht geeignet gewesen. "Man hätte die eigentlich gar nicht so groß werden lassen sollen", meint der Spezialist. Eine akute Gefährdung habe aber nicht bestanden.

In dieselbe Richtung äußert sich der städtische Pressesprecher Tobias Hermann auf Nachfrage: "Die Bäume werden systematisch kontrolliert." Bei Bedarf, wenn beispielsweise ein Baum vorgeschädigt ist, werde in kürzeren Intervallen geprüft. Erhaltenswerte Bäume, wie die Laubbäume im Stadtgraben, würden dann – wenn möglich – gepflegt. Nadelbäume – wie jene Fichten –, die ohnehin recht wenig Licht in das kleine Tal hineinlassen, werden eher gefällt.