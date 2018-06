Rottweil. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in die Lagerräume eines Baumarkts nahe der B 27 in Rottweil ein und entwendeten zwölf graue Glasflaschen mit einer Füllmenge von elf Kilogramm. Der Gesamtwert der entwendeten Flaschen beläuft sich laut Polizeimitteilung auf über 600 Euro. Die Täter dürften die Flaschen nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, das sie in einer Haltebucht der Bundesstraße abgestellt hatten. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741/47 70 entgegen.