Rottweil Bauchweh, Ökopunkte und ein Hauch von Ablasshandel

Es geht um knapp 400 000 Ökopunkte, die durch zwei geplante Maßnahmen und gegen die Zahlung von fast 319 000 Euro auf dem Konto der Stadt Rottweil verbucht werden könnten. Im Bereich Eschbronn würden aus einer Pferdewiese und einem Acker extensiv genutzte Wiesen werden –­ wofür die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rottweil die Ökopunkte genehmigen würde.

Der Deal würde die Not Rottweils lindern, denn ohne passende Ausgleichsmaßnahmen wird es für Brunnenäcker in Göllsdorf oder Bronnenkohlrauzen in Hausen kein grünes Licht geben. In Zahlen: Das Defizit dürfte sich auf fast 715 000 Ökopunkte summieren. Da kommt das Angebot aus zwölf Kilometer Entfernung gerade recht.

Manches Ausschussmitglied schien sich durch die Situation vielleicht an die Praxis des Ablasshandels erinnert zu fühlen. Oder die Tatsache, dass die Ausgleichsmaßnahmen nicht auf eigener Gemarkung umgesetzt werden, bereitete Bauchschmerzen, wie etwa FFR-Stadtrat Reiner Hils bekannte. Grundstücke zu kaufen, auf denen dann Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden können, oder Flächen der Kommune nicht an Landwirte zu verpachten, sondern dort die Nutzung zu extensivieren, statt in Ökopunkte von Dritten zu investieren – Hans-Peter Alf (CDU) und Hubert Nowack (Grüne) machten sich so ihre Gedanken, welche Alternativen sich auf Rottweiler Grund und Boden bieten könnten. Beim einen oder anderen aus den Reihen der Stadtverwaltung riefen solche Ideen nur Kopfschütteln hervor.