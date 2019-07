Rottweil Bankmitglied wundert sich über Schreiben

Weil regelmäßig auch andere Mitglieder ein derartiges Schreiben erhalten, wollen wir Licht ins Dunkel bringen. Warum legt die Volksbank manchen Mitgliedern eine Beendigung ihrer Mitgliedschaft nahe?

In ihrem Statement dazu stellt die Volksbank den genossenschaftlichen Gedanken in den Vordergrund. Das Miteinander von Mitgliedern und Mitarbeitern der Genossenschaft stehe im Mittelpunkt. Die Volksbank Rottweil habe einen klaren Auftrag: Sie diene der Förderung ihrer Mitglieder. Das heiße, eine Genossenschaftsbank habe nicht den Selbstzweck, so viel wie möglich Geld zu verdienen, sondern sei "eine Personengemeinschaft, bei der alle Mitglieder zusammenstehen"

Eine über Jahre ruhende Geschäftsbeziehung, wie im vorliegenden Fall, stehe konträr zum Genossenschaftgedanken. "Es widerspricht dem Treueprinzip, wenn von einem Einzelnen nur die Früchte der gemeinsamem Leistung aller Beteiligten in der Genossenschaft geerntet werden, im Übrigen aber die Geschäftsverbindung vernachlässigt wird", heißt es in der Erklärung. Die Mitglieder seien Teilhaber der Bank und teilten damit die genossenschaftlichen Werte. "Dazu gehört eben auch, uns als Partner für ihre Finanzdienstleistungen zu wählen und nicht nur die (monetären) Vorteile aus einer Mitgliedschaft in Form der Dividende einseitig zu nutzen: eben partnerschaftlich und fair."