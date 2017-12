Rottweil Bange Zeiten für Münster sind vorbei

Oberbürgermeister Ralf Broß beglückwünschte die Kirchengemeinde zum gelungenen Werk. Das Münster sei nicht nur Gottesdienstraum für die Gemeinde Heilig Kreuz, sondern auch die Heimat der Zünfte und ein historisches Gebäude, das viele Touristen bei den Stadtführungen besichtigten. Die Stadt kümmere sich auch um Kirchturmpolitik, habe sie doch 50.000 Euro zu den Renovierungskosten gegeben.

Ein Geschenk zur Wieder-Eröffnung sei die im Saal aufgehängte Fahne mit dem Münsterturm. Weiter sprachen Ulrike Roggenbuck-Azad für das Landesamt für Denkmalpflege, nicht ohne zu erwähnen, dass von dieser Seite in 16 Jahren eine Million Euro gekommen seien, sowie Hermann Vogler, Geschäftsführer der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Er übergab eine Stiftungstafel, die am Münster angebracht werden und an die 200.000 Euro an Stiftungsgeldern erinnern solle.

Julia Feldtkeller war koordinierende Restauratorin der Gesamtmaßnahme. Sie erklärte, wie die ganze Renovierung sich nach der Heideloffschen Arbeit an der reinen Gotik ausrichtete in Demut vor dem Überlieferten und mit dem Mut, Spuren des Alterns zu erdulden.

Pfarrerin Gabriele Waldbaur sprach ihr Grußwort für die evangelischen Christen der Stadt. Kirchen seien ein Ort, der zeige, dass es Gott gebe. Das Münster sei nun ein heller und freundlicher Ort. Sie hoffe, dass die beiden Kirchen weiterhin "das Dach" miteinander teilten.

Schließlich kam mit Architekt Stefan Blum noch der Gesamtverantwortliche für alle Arbeiten zu Wort. Die Vielfalt der Wünsche, aus dieser dunklen Kirche das zu machen, was nun herausgekommen sei, habe ihn am Anfang bange gemacht. Er nannte alle am Bau Beteiligten namentlich und zollte ihnen Lob für die in hohem Maße qualitätsvolle Arbeit.

Mit Getränken und Häppchen gab es noch bis in den späteren Nachmittag hinein gute Gespräche und Begegnungen.