Rottweil/ Balingen Fame: Letzte Party steigt am 30. Dezember

Vor über 30 Jahren, im Jahr 1985, baute Gerhard Bamberger (†) damals das "Discoland" als erste Großraumdisco in der Region auf. Sein Sohn Dirk Bamberger erinnert sich an die Anfänge. Von 1985 bis 1988 betrieb sein Vater das "Discoland", dann wurde es verkauft. Denn 1989 eröffnete Bamberger das "TOP10" in Singen, erläutert Dirk Bamberger. "Es ist damals super gelaufen. ›Discoland‹ war die erste Großraumdisco in der Region. Das war was Neues, so eine große Disco mit verschiedenen Dancefloors und Restaurant", erinnert er sich. Die "tollen Besucherzahlen" seien teils auch den geburtenstarken Jahrgängen geschuldet gewesen, weiß der Geschäftsführer der "TOP10" Diskotheken.

"Irgendwann gibt es keinen Ansporn mehr"

Das "Discoland" schaffte es sogar ins Fernsehen und wurde dadurch deutschlandweit bekannt: "P.I.T – Peter Illmann-Treff", eine Musiksendung des ZDF (Erstausstrahlung war am 2. Januar 1985), wurde einmal live übertragen. "Zu Gast waren unter anderem Modern Talking", erinnert sich Dirk Bamberger. An dieses Ereignis kann sich auch Facebook-Nutzer Sven Stenzel erinnern. Er schreibt: "Discoland... damals LIVE im ZDF am 12. März 1986, 22:05 Uhr... P.I.T. Extra: Die Wahl der deutschen Discoqueens und Kings. Dabei waren unter anderem Modern Talking und Culture Club." Hierfür sei sogar die Disco umgebaut, drei Übertragungswagen und kilometerweise Kabel angekarrt worden, erzählt Dirk Bamberger. "Ich denke gerne zurück", sagt er. Doch wehmütig wird er ob des Abrisses nicht, denn mittlerweile liege das Ganze über 30 Jahre zurück.

Für "Fame"-Besitzer und Geschäftsführer Patrick Maute kam das Ende der Großraumdisco nicht überraschend. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläutert er, dass er das schon eine ganze Weile geplant hatte. Seit über zehn Jahren steht er jedes Wochenende in seinem Club. Es sei klar gewesen, dass er nicht mehr als zehn Jahre machen wird – und bis zuletzt wollte er die Zügel selbst in der Hand halten. "Vermieten oder verpachten wollte ich nicht." Das heißt: Jeden Freitag und jeden Samstag im Club arbeiten.­

"Das geht an die körperliche Substanz." Deshalb will er sich "eine Pause vom Disco-Leben" gönnen. "Es reicht momentan mit Disco, ich möchte mich meinem Privatleben und meiner Familie widmen. Irgendwann gibt es keinen Ansporn mehr." Entsprechend vorbereitet waren die "Fame"-Mitarbeiter. Die Festangestellten seien alle irgendwo untergekommen, berichtet Maute.

Über 32 Jahre Partygeschehen

Bis zum 30. Dezember hat das "Fame" noch geöffnet. "Bis dahin geben wir Vollgas", verspricht Maute und gibt zu: "Natürlich tut mir das auch weh." Bis die letzte Stunde für das ehemalige "Discoland", "Extra" und zuletzt "Fame" geschlagen hat, werden nicht nur die Nächte, sondern auch einige Events noch einmal durchgemacht, tröstet Maute. Auf dem Programm stehen beispielsweise "Abi meets Fame" oder "Hip Hop Dejavue – X-Mas Edition".

Dass vor der Gemeinderatssitzung von den Plänen nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist, sei einer Klausel im Vertrag geschuldet, in der Stillschweigen vereinbart wurde, so Maute. Stillschweigen herrschte auch von Seiten des Investors aus Jungingen. Für ein Gespräch mit unserer Zeitung, um beispielsweise etwas zum Zeitablauf zu sagen, war der Geschäftsführende Gesellschafter, trotz zahlreicher Anrufe, nicht zu erreichen. Auch Zimmerns Bauamtsleiter Otto Haller hatte bisher noch keinen Kontakt zum Investor, teilte er auf Nachfrage mit. Ihm lägen nur die Bauanträge vor.

Viel Zeit verbleibt all jenen, die sich vom "Fame" verabschieden, oder ihre Erinnerungen an Discoland und Extra noch einmal aufleben lassen wollen nicht mehr: Denn am 30. Dezember steigt bereits die finale "Abrissparty", bei der, so Patrick Maute, über 32 Jahre Partygeschehen im Zimmerner Industriegebiet gefeiert werden sollen. Und im neuen Jahr ist die Ära der Großraumdisco in der Flözlinger Straße dann Geschichte.