Rottweil Bäume fallen Bibern zum Opfer

Rottweil-Göllsdorf - Mehrere Biber haben in der Nacht auf Sonntag am Göllsdorfer Linsenbergweiher ganze Arbeit geleistet: Gleich mehrere Bäume haben die Tiere angenagt, einige sogar gänzlich "gefällt". Die zahlreichen Spaziergänger, die gestern am Weiher unterwegs waren, staunten nicht schlecht, als sie das Werk der Nager sahen.