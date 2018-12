Rottweil Badegäste retten Bewusstlosen aus Wasser

Auch Bäderleiter Steven Ulrich lobt die Männer für ihren Einsatz. "Trotz des auch an diesem Tag ausreichend vorhandenen Aufsichtspersonals kann es zu solchen Situationen kommen", sagt er. Wenn dann jene, die einem Badegast in einer Notlage am nächsten sind, so schnell eingreifen, sei das sehr zu würdigen. "Wir haben die Videobilder ausgewertet, und es sind darauf auch drei Jugendliche in dem Becken zu sehen, die nur schauen und nichts weiter tun", bedauert er.

Er lobt besonders auch den Einsatz der Rettungskräfte. "Schon sechs Minuten nach der Alarmierung waren sie da, drei Minuten später auch der Notarzt", berichtet er. Damit die Aufsicht im Badebetrieb gewährleistet bleibt, seien auch Trainer des TSV Rottweil helfend hinzugekommen und hätten die Einweisung der Rettungskräfte übernommen.

"Das sind Lebensretter", schreibt uns ein Leser, der von dem Vorfall weiß und findet, dass über dieses Beispiel berichtet werden muss. Schließlich sei es heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass jemand in einer Notlage eingreift.