Rottweil Bad Dürrheim ist jetzt Unterzentrum

"Wir machen den grundlegenden Schritt zur Fortschreibung", erklärte Fritz Link (CDU).

Die Prädikatisierung sei letztlich Ausdruck der engagierten Kommunalpolitik vor Ort. Wichtig sei die kommunale Zusammenarbeit des Unterzentrums Bräunlingen/Hüfingen mit dem Mittelzentrum Donaueschingen. Planung und Realität müssten in Einklang gebracht werden, meinte Karl Heim (Freie Wähler) zum Thema Bad Dürrheim. Anton Knapp (SPD) unterstrich die Kompetenz der Kommunalplaner in den neu ausgewiesenen Unterzentren. Bedenken meldete Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) an. "Wehret den Anfängen", sagte das Stadtoberhaupt von Villingen-Schwenningen. Er meinte, man solle aufpassen, "dass man nicht eine Inflation von zentralen Orten bekommt und dass das in geordneten Verhältnissen stattfindet".