Rottweil B  462: Langer Stau durch Baustelle

So mancher verliert die Geduld und wendet. Andere nutzen unerlaubterweise die Fuß- und Radwege neben der Fahrbahn, um schneller voran zu kommen. Denn auf der B 462 zwischen der Autobahnauffahrt und der Abzweigung Richtung Lackendorf bildet sich am Montag in beide Richtungen seit dem Morgen ein langer Stau. Wer heute morgen von Dunningen aus kommend Richtung Rottweil fuhr, geriet bereits auf Höhe der Hochwaldstraße in stockenden Verkehr. Der Zeitverlust betrug bis zu 15 Minuten.

Eine Spur gesperrt