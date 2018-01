Rottweil Axel Macher auf Podiumskurs

Die Jahreswertung wird Spielleiter Heico Bauser am Dienstag, 9. Januar, in der Hauptversammlung im Sportheim Villingendorf bekannt geben und die Sieger ehren.

Die höchste Serie im vierten Quartal spielte mit 1892 Punkten Eva-Maria Kiefer. Preisskate gewannen im Oktober Heico Bauser, im November Thomas Haller und im Dezember Axel Macher. Der Skatclub war auch in der Landesliga erfolgreich. Mit einem 7:2-Punkterfolg sichert die erste Mannschaft mit Heico Bauser, Thomas Haller, Fritz Holpp, Axel Macher und Ralf Messner den Aufstieg in die Oberliga. Auch im Schwarzwaldbodensee-Pokal sind beide Mannschaften des Skatclubs Rottweil qualifiziert für die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaft in Bruchsal am 8. Juli.

Der zweiten Mannschaft mit Christof Bauser, Thomas Haller, Martin Hildbrand, Axel Macher und Hans-Jürgen Sülzle gelang am letzten Spieltag das fast Unmögliche. Mit dem fünften Platz am Spieltag und 12 325 Punkten holten sie sich den neunten Qualifikationsplatz. Und: Auch in der Jahreswertung Schwabo 2013 bis 2017 ist der erste Skatclub Rottweil auf dem vordersten Platz.