Rottweil - Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte einen Einbruch in das Landratsamt in der Königstraße verübt. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht über eine Terrassentür Zugang zum Gebäude. In der Gemeinschaftsküche hebelten sie zwei Heißgetränkeautomaten auf und entwendeten daraus das Münzgeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, zu melden.