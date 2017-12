Rottweil Autohaus setzt neue Maßstäbe

Im März 2013 hatte die bhg Autohandelsgesellschaft mit dem Unternehmen "AutoMobile Zollernalb" auch dessen Rottweiler Betriebe in der Tuttlinger Straße 55 und der Saline 18 übernommen – beide in der Nachbarschaft des geplanten neuen Standorts.

Die ahg Autohandelsgesellschaft mit Stammsitz in Horb wurde 1986 gegründet, beschäftigt laut Pressemitteilung in der Unternehmensgruppe über 1700 Mitarbeiter und ist an über 30 Standorten in Baden-Württemberg vertreten. Zum Portfolio der Gruppe zählen die bhg Autohandelsgesellschaft und die bhg Baden Autohandelsgesellschaft mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda.