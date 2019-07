Rottweil Autofreie Innenstadt? Das denken die Anwohner

Rottweil - Blechlawine in der Innenstadt - in Rottweil gibt es sie nicht nur zur Rushhour. Viele Anwohner sehen den zunehmenden Verkehr in der Hochbrücktor- und der unteren Hauptstraße kritisch und begrüßen den Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD+FFR, Autos aus der Innenstadt bis spätestens 2028 komplett zu verbannen.