Rottweil Autofahrer passt nicht auf: Frau verletzt

Rottweil-Neufra. Auf der Auffahrt zur Bundesstraße 14 bei Neufra, in Fahrtrichtung Rottweil, hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Mann fuhr dabei mit seinem Auto auf ein vorausfahrendes auf. Dessen Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Autos waren vom Kreisverkehr her gekommen. Laut Polizei fuhr der 40-jährige Autofahrer aus Unachtsamkeit auf den anderen Wagen auf. Die verletzte Frau kam zur Untersuchung in ein Klinikum. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt 4000 Euro.