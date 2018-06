Rottweil Autodiebefestgenommen

Rottweil. Die Rottweiler Polizei hat am vergangenen Samstag, nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin, zwei Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen. Die Zeugin alarmierte gegen 2.50 Uhr die Polizei. Über den Notruf meldete sie zwei verdächtige Männer, die von Garage zu Garage gehen und sich an geparkten Autos in der Grundstraße zu schaffen machen. Polizeibeamte trafen die beschriebenen Personen in unmittelbarer Nähe an und nahmen sie fest.

Nach bisherigen Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Tuttlingen, schlugen die beiden Tatverdächtigen an mehreren Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein und durchstöberten die Innenräume nach Wertsachen. Es handelt sich dabei zwei algerische Staatsangehörige (27 und 30 Jahre), die bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten sind.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil, wurde gegen die beiden Männer durch das Amtsgericht Rottweil Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.