Rottweil. Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Montag an der Kreuzung der Zimmerner Straße/Fichtenstraße die Vorfahrt eines 78-jährigen Autofahrers missachtet. Der 24-Jährige war unterwegs nach Rottweil. An der Kreuzung übersah er nach Angaben der Polizei den von rechts kommenden Wagen des 78-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde das Auto des 24-Jährigen nach rechts gedreht, kollidierte mit einer Verkehrsinsel und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Insgesamt entstand laut Polizeiein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.