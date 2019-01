Rottweil Ausstellung mit Buch und neuer Internetauftritt

In ihrem Tätigkeitsbericht gab Johanna Knaus Einblicke in ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr 2018. Den Schwerpunkt bildete dabei die Ausstellung "Vom Schutzjuden zum Rottweiler Bürger", die vom 14. Juni bis zum 6. September im Alten Rathaus zu sehen war. Aufgrund der großen Resonanz und der von vielen Besuchern gestellten Frage nach einer Ausstellungsdokumentation, erfolgte die zeitnahe Herausgabe eines Buches mit den Ergebnissen der Recherchen der Historikerin Gisela Roming in Zusammenarbeit mit Frau Kratt vom Neckartalverlag. Zeitgleich entstand in Zusammenarbeit mit Studentinnen der Universität Tübingen die Homepage des Vereins www.ehemalige-synagoge-rottweil.de.

Die Vorsitzende zeigte sich stolz über diesen Internetauftritt. Zudem betreute Gisela Roming in diesem Jahr Schüler der Nell-Breuning-Schule bei den Vorbereitungen zur Gedenkfeier der Reichspogromnacht und versorgte sie mit Informationsmaterial. Somit wurde an diesem denkwürdigen Tag erneut ein Stück Stadtgeschichte, nämlich Aufstieg und Niedergang der Hemdenfabrik Degginger, eindrücklich in Erinnerung gerufen. Darüber hinaus wurde von Begegnungen mit Nachfahren von früheren jüdischen Bürgern Rottweils berichtet.

Nach einer kurzen Aussprache erfolgte der Kassenbericht durch Franz Hogg. Die Aktivitäten des vergangenen Jahres waren für die Finanzen des Vereines eine Herausforderung, wurden aber gemeistert. Die Kassenprüfer bescheinigten eine hervorragende Kassenführung. So wurden der Kassier und der Vorstand entlastet.