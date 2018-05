Rottweil Aussteller-Rekord bei "starter"-Messe

Rottweil. Die Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk laden die Besucher ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu entdecken, was die Firmen in der Region alles zu bieten haben. "Es freut mich besonders, dass wir so viele Anmeldungen wie nie zuvor erhalten haben", sagt André Lomsky, Messeorganisator und städtischer Wirtschaftsförderer. Das zeige, dass die Messe in der Region etabliert ist und eine wichtige Veranstaltung für Unternehmen und für die Schulabgänger ist.

Aufgrund der großen Ausstellerzahl haben sich die Veranstalter für ein größeres Messezelt entschieden. Die Schirmherrschaft für die Messe übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Erstmals wird in diesem Jahr die neue Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd ein Grußwort zur Eröffnung sprechen.

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist für junge Leute angesichts der Vielzahl der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nicht einfach. Und häufig ist ihnen auch gar nicht so bekannt, welche Unternehmen es in der Region gibt und was diese alles zu bieten haben. All das können die Besucher bei der zweitägigen Veranstaltung erfahren, entdecken und erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Messe möchte nicht nur die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen, sondern auch die Vielzahl innovativer Unternehmen aufzeigen, die ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten vorzuweisen haben.