Rottweil. Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, an drei Autos in der Durschstraße in Rottweil jeweils den rechten Außenspiegel abgeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.