Rottweil Aussage führt auf die falsche Fährte

Weiterhin im Dunkeln bleibe, ob es tatsächlich einen Unfall gegeben habe. Im Ort des Geschehens seien keinerlei Autoteile, wie Glassplitter, gefunden worden, was Rothfuß als ziemlich ungewöhnlich bezeichnet.

Noch keine Gelegenheit hatte die Polizei, den Geschädigten zu vernehmen. Dieser hatte bei dem Angriff erhebliche Verletzungen im Gesicht davon getragen und liege in einer Klinik in Tübingen. Bislang könne das Opfer noch nicht sprechen. Rothfuß hofft jedoch, dass dies in wenigen Tagen der Fall sein wird. Vielleicht kann der junge Mann Erhellendes zum Ablauf des Geschehens beitragen.

Besondere Bedeutung messen die Polizeibeamten einer jungen Frau mit einem weißen Fahrzeug zu, die sich um den Zeitpunkt der Tat ebenfalls am Zigaretten-Automaten aufgehalten haben soll, wie vom zuständigen Sachbearbeiter im Schramberger Revier zu erfahren war. Sie habe den beiden gesuchten Fahrzeugen der Täter sogar ausweichen müssen. Die Polizei hofft, dass sich die Frau, die wichtige Beobachtungen gemacht haben könnte, noch meldet.

Wichtig sei es immer noch, betont der Beamte, Zeugen zu finden, die weitere Details zum Ablauf oder zu den Beteiligten wissen könnten. Zeugen können sich unter der Nummer 07422/2 70 10 mit der Polizei in Schramberg und dort mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung setzen.