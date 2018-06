Rottweil Ausnahmetalent revanchiert sich

Auf dem Programm des Konzerts am Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr steht unter anderem die 5. Bach Suite für Cello solo in c-moll. Dabei handle es sich um eine berühmte und ebenso düstere Suite von Beethoven. Für sie sei es jedoch die schönste des Komponisten, meint Hahn.

Bei der zweiten Beethoven Sonate für Klavier und Violoncello in g-moll, einem frühen Werk, stehe hingegen das virtuose Klavier im Vordergrund. Einen romantischen Ausklang gebe es mit der Élegie von Fauré. Unterstützt wird Sarah Hahn von Jana Puresic am Klavier.

Mit der fünften Beethoven-Suite soll auch das Konzert in Spaichingens Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg am Samstag, 16. Juni, ab 18 Uhr beginnen. Beethovens Streichtrio Op. 9 Nr. 3 in c-moll sei das einzige Moll-Trio von Beethoven, ein Frühwerk. Den Schluss bildet Ravels kurzes, "aber sehr schönes" "Pavane pour une enfante défunte". Clara Schuler an der Geige und Lea Roth an der Bratsche unterstützen Sarah Hahn.

Alle Musikerinnen studieren an der Musikhochschule in Stuttgart. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. "Wir haben schon jetzt sehr viel Spaß am gemeinsamen Proben und Erarbeiten des Programms. Der Zweck der Konzerte liegt uns außerdem am Herzen. Es wird sehr besonders", verspricht die junge Musikerin, die mit ihrem Spiel so gern Gutes tun möchte.