Rottweil Ausflug in die Zeit des Hofgerichts

R ottweil. Die "Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts" hatten in Kooperation mit der Stadt Rottweil zu diesem Konzertabend eingeladen, um einen Eindruck zu vermitteln, wie es zu Zeiten des Hofgerichts in Rottweil zugegangen sein könnte. Es passte alles: der Raum, die Atmosphäre und natürlich die Musik. Die Musiker aus Trossingen entführten die gut 50 Zuhörer mit ihren Klängen in die späte Renaissancezeit, so dass es nicht schwer fiel, die Szene vor dem geistigen Auge lebendig werden zu lassen. Wie sie alle dasaßen, der Hofrichter mit seinem Gefolge. In ihren edlen Gewändern saßen sie um die Tische, speisten und tranken, unterhielten sich angeregt oder lauschten der Musik..

"Das Konzert ist eine richtungsweisende Veranstaltung für unser Vorhaben", freute sich Historiker Winfried Hecht, der in den Abend einführte. Das Kaiserliche Hofgericht sei ein wichtiges Kapitel in der Rottweiler Geschichte. Die "Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts" haben sich zum Ziel gesetzt, dieses Kapitel szenisch wiederzubeleben. Doch bis das Schauspiel aufgeführt werden könne, brauche es noch etwas Zeit. Gewandungen müssen geschneidert, kreative Köpfe, Akteure und begeisterte Laiendarsteller gefunden werden. Interessierte sind also jederzeit willkommen und können sich bei Sabina Kratt melden.

Die zwei schmucken Gerichtsboten, die die Konzertbesucher bereits vor dem Ratssaal begrüßten, gaben ebenfalls einen Eindruck, wie farbenprächtig der Zug des Hofrichters hinaus zur Gerichtsstätte wohl gewesen sein mag.