Rottweil Aus Münster in die Welt

Beim Festgottesdienst am 25. Dezember ab 9.30 Uhr im Münster singt der Münsterchor unter der Leitung von Wolfgang Weis die Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B-Dur von Joseph Haydn. Es musiziert das Orchester Cappella Vivace. Solistin ist Simone Stücker-Hildebrand. Ab 18 Uhr ist Vesper mit der Männerschola des Münsterchors. Um 19 Uhr beginnt der Abendgottesdienst mit Wolfgang Weis an der Orgel. Ab 11 Uhr findet in der Auferstehung-Christi-Kirche der Festgottesdienst mit Eckhard Gräff an der Orgel statt.