Rottweil Aus Mehllager wird moderne Wohnung

Vorher ist aber noch einiges zu tun, beispielsweise die Isolierung. Das wurde Rainer Lüthy spätestens beim Rottweiler Narrentag mit klirrend kalten 13 Grad minus bewusst. "Da war es hier drin beinahe so kalt wie draußen", sagt er lachend. Das Dach müsse folglich abgedichtet werden.

Die Idee zur Nutzung der Lagerfläche schwebte schon eine Weile in Lüthys Kopf herum. Als dann klar war, dass die Stadt die rund 170 000 Euro teure Maßnahme bezuschussen würde, war die Entscheidung endgültig gefallen. Pro sanierter Nutzungseinheit sind laut Stadtentwicklungsgesellschaft STEG 20 000 Euro Grundförderung möglich. Die Stadt kann diesen Zuschuss auf bis zu 30 000 erhöhen, wenn die geplanten Maßnahmen den Zielen der Stadtsanierung besonders entgegenkommen. Zudem kann nach dem Einkommensteuergesetz eine erhöhte steuerliche Abschreibung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen geltend gemacht werden. Mit seinem Plan, den oberen Teil des Gebäudes energetisch zu optimieren und das Haus mit der Modernisierung nachhaltig zu verbessern, trifft Lüthy genau den Kern des Stadtentwicklungskonzepts. Hilfreich ist für den Bauherrn, dass die Stadt sich nach dem Bauantrag um alle Formalien bekümmert hat. Da das Haus mitten in der Innenstadt liegt, gab es einiges in Sachen Grundstücksgrenzen, Denkmal- und Brandschutz zu beachten. So fehlt es beispielsweise an Rauchmeldern. "Das ist eine geschlossene Anlage. Wenn es mal brennt, dann geht es überall los", weiß Lüthy. Die Untere Naturschutzbehörde habe derweil Fledermäuse im Gebälk vermutet, so Lüthy. "Aber sogar denen ist es hier zu kalt", sagt er lachend. Neben der Isolierung sind auch neue Heizungen, Fenster, Elektrik und Abwasser zu machen.

Finanziell unterstützt werde auch Eigenleistung am Bauprojekt. So will er den Abbruch, die Isolierung und die Trockenbauarbeiten übernehmen. Nach den Handwerkerferien soll es mit Hochdruck losgehen. Diesen Winter soll noch das neue Dach kommen. Lüthy hofft, dass die Gesamtmaßnahme Ende 2019 über die Bühne gegangen sein wird. Ob er die Wohnung dann vermietet oder selbst dort einziehen will, ist noch unklar. Derzeit wohnt er wie auch seine Eltern in einer anderen Wohnung im selben Gebäude. "Am Ende wird es wie ein völlig neues Haus sein", prognostiziert der Bäckermeister.