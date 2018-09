Rottweil Aus der Mega-City in den Schwarzwald

An den Folgetagen erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Die Teilnahme am Unterricht gehörte genauso dazu wie beispielsweise ein Ausflug nach Stuttgart mit Mercedes-Museum und Stadtbummel. In einer Kunststunde konnte jeder chinesische Austauschschüler einen Stein künstlerisch gestalten und im Chinagarten der NBS niederlegen. Dieser Garten war im vergangenen Jahr als Symbol der Verbundenheit mit der Partnerschule angelegt worden.

Natürlich lernten die chinesischen Austauschschüler die deutsche Kultur und Lebensgewohnheiten vor allem in den Gastfamilien hautnah kennen. Gerade im Kontakt auf familiärer Ebene trafen zum Beispiel sehr unterschiedliche Essgewohnheiten aufeinander.

Am Wochenende wurden zudem weitere Ausflüge in den Schwarzwald, an den Bodensee oder in den EuropaPark unternommen. Nach sieben Tagen voller neuer Erfahrungen hieß es dann Abschied nehmen, denn an die Tage in Rottweil schloss sich eine Rundreise durch Europa an. Allerdings freut man sich auf beiden Seiten schon auf das Wiedersehen an Ostern 2019 in Shanghai.