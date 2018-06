Rottweil Aus dem Kräutergarten Erich Hausers

Heinz Hauser, 15 Jahre jünger als sein Bruder Erich, erzählte den Kindern aus dem Leben des Künstlers. Erich Hauser erkrankte bereits in jungen Jahren an Kinderlähmung und litt zeitlebens an den Folgen dieser Krankheit. "Er lernte Stahlgraveur, da man sich in dem Beruf nicht viel bewegen musste", schilderte Heinz Hauser. Bereits als Kind habe Erich Hauser aus Lehm Figuren geformt. Und bereits als Kind wollte er Bildhauer werden. Mit 22 Jahren zog Erich Hauser nach Schramberg und richtete sich eine Bildhauerwerkstatt ein. Doch die Aufträge waren spärlich. "So machte er allerlei Schmiedearbeiten, unter anderem 1958 das Gartentörle für das Pfarramt auf dem Sulgen. Eine Kunstschule für Jugendliche hat er auch eingerichtet", erzählte Heinz Hauser. Nach und nach sei sein Bruder bekannt geworden und habe Aufträge bekommen. Er machte sich mit seiner Kunst weltweit einen Namen. Schließlich erwarb er das Areal auf der Saline, das anfangs zunächst eine Schutthalde war, gestaltete es nach seinen Vorstellungen und baute sich eine Pyramide als Wohnhaus.