Rottweil Aufzugsselfie: Gewinner treffen Dennis Aogo auf Test-Turm

Rottweil - Dennis Aogo ist nicht nur als Fußballprofi des VfB Stuttgart bekannt - sondern auch als Fan von Aufzugsselfies. Da bot es sich an, mit Thyssenkrupp, dem Betreiber des Test-Turms in Rottweil, gemeinsame Sache zu machen. Vom 2. bis 9. Mai waren Aogos Instagram-Follower dazu aufgerufen, Selfies in Aufzügen unter dem Hashtag #aufwärtsspiel zu posten. Der VfB-Star selbst wählte die drei Gewinner aus, die sich am Donnerstag mit ihm auf dem Thyssen Testturm in Rottweil treffen durften.