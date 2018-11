Rottweil Aufzug-Chef muss gehen

Differenzen darüber, wie sich der Aufzughersteller international aufstellen will und wie die einzelnen Standorte in den USA, Asien und Europa zusammenarbeiten sollen, haben schon früher zu Abgängen von Topmanagern geführt. So verließ etwa Alexander Keller, der maßgeblichen Anteil am Bau des Testturms für Hochgeschwindigkeitsaufzüge in Rottweil und dem neuen Technologiepark in Neuhausen hat, vor fast drei Jahren den Essener Industriegiganten. Er war Europachef bei TKE.

Doch wer folgt auf Schierenbeck? Es kursieren bereits Namen. Etwa der von Peter Walker. Der Australier leitete lange Zeit das Asia-Pazifik-Geschäft von TKE und ist seit Februar Mitglied des Vorstands. Sollte er tatsächlich die Aufzugssparte verantworten, wird eine Verlagerung der Aktivitäten zu Standorten in Asien und Amerika befürchtet.

Schon jetzt, so heißt es dem Vernehmen nach, würden einzelne Komponenten, die früher in Deutschland hergestellt worden seien, außerhalb von Europa produziert. Produktion und Entwicklung in Deutschland hätten bereits an Bedeutung verloren.

Bei der Sparte Thyssen-Krupp Elevator sind weltweit insgesamt rund 50 000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschaften einen Umsatz von 7,7 Mrd. Euro. Damit zählt die Aufzugssparte zu den wichtigsten und ertragreichsten Geschäftsfeldern des Essener Thyssen-Krupp-Konzerns.