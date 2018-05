Rottweil Auftakt: "Wir werden ja sowieso nass"

Rottweil. Bereits am frühen Vormittag trafen sich die ersten regulären Gäste am Freibad-Eingang. Und dabei waren sie nicht die Ersten, ein Kontingent von rund 30 Frühschwimmern mit Saisonkarte hatte sich bereits von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr getroffen und die frühe Stunde genutzt. "Dass das Wetter heute nicht so toll ist, macht nichts", lächelt eine Besucherin. "Wir werden ja sowieso nass."

Schwimm-Meister Patrick Paj sieht es gelassen. "Wenn wir letzte Woche schon aufgemacht hätten, dann hätte es halt dort geregnet", kommentiert er trocken. Ein bisschen wärmer dürfte es schon sein. Er steht mit mehreren Pullis übereinander plus Jacke im Trainingsanzug am Beckenrand und beobachtet den Betrieb.

"Viele Leute vermissen in den Wintermonaten das Schwimmen unter freiem Himmel", sagt Patrick Paj. Er kann seine Besucher verstehen, ihm persönlich geht es ganz ähnlich. Und dann kommt noch ein weiblicher Gast vorbei. Man begrüßt sich mit Namen, man kennt sich. "Ich war tapfer, habe den ganzen Winter durchgezogen mit dreimal in der Woche im Aquasol. Aber jetzt freue ich mich schon so wieder aufs Freibad", berichtet sie ihm. Und ist sofort Richtung Umkleide verschwunden.