Rottweil Aufsagen: Missgeschicke rechtzeitig sammeln

Die Resonanz war beeindruckend. 51 Interessierte lauschten gespannt den Ausführungen von Helmut Kleiter. Unter den Zuhörern war auch eine Abordnung von der Narrenzunft Singen, die einen ähnlichen Kurs in ihrer Stadt auf die Beine stellen wollen.

Erklärt wurde den Anwesenden, woher der Stoff fürs Narrenbuch kommen kann. "Egal, ob einem Familienmitglied oder einer Vereinskameradin ein Missgeschick passiert, wichtig ist, dass die Sachen das Jahr über in einem Heft gesammelt werden. Die Vergesslichkeit nämlich ist die schlimmste Untugend des Narren", erklärte Kleiter. Auch müssen es gar nicht viele Vorkommnisse sein, die Eingang ins Narrenbuch finden. Zwei richtig gute Geschichten seien besser als fünf mittelprächtige. Die Teilnehmer zeigten sich überzeugt: "Ich hatte irgendwie Respekt vor einem Narrenbuch. Jetzt weiß ich aber, dass es gar nicht so schwierig ist, weil es nur eine wichtige Regel gibt: Niemand zu Leid – jedem zur Freud", meinte denn auch eine Zuhörerin. Der Kurs machte vielen Mut: "Ich bastele mir ein kleines Narrenbuch und nehm es in meiner Hosentasche mit", sagt ein Feder-hannes, der aber unerkannt bleiben will. Recht so.