Rottweil Aufs Lob folgt die Rechnung

Rottweil. Der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) des Gemeinderats beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch ab 17 Uhr unter anderem mit Zuschussanträgen von Vereinen. Einer davon stammt vom Rottweiler Zimmertheater: Die städtische Förderung, so der Wunsch, soll von derzeit jährlich 102 254 Euro auf 123 455 Euro aufgestockt werden – trotz oder gerade wegen Bestnoten des Landesrechnungshofs für das Wirtschaften des Zimmertheaters.