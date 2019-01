Rottweil Auf ewige Freundschaft

Jedenfalls hatte der Kaiser die Faxen der Reichsstädter, die bereits 1463 ein auf 15 Jahre begrenztes Bündnis mit den Eidgenossen geschlossen hatten, satt und verhängte die Reichsacht. Den Rottweilern blieb trotz ihres Bündnisses angesichts der vielen Feinde letztlich nichts anderes übrig, als dem Kaiser zu huldigen. Damit blieb Rottweil wenigstens das Hofgericht erhalten.

Als Maximilian und die Eidgenossen im Schwabenkrieg aneinander geraten, verhalten sich die Rottweiler neutral. Danach wird die Lage Rottweils zusehends schwieriger. Die Verbündeten Schaffhausen und Basel steigen nach dem Schwabenkrieg zu vollberechtigten Schweizer Bundesgliedern auf, während Rottweil – von den Genossen geografisch weit entfernt – nicht weiterkommt.

Letztlich verbietet Maximilian zu Lebzeiten jedes weitere Bündnis mit den Eidgenossen. Je mehr sich der Kaiser einer Weiterführung des Bundes entgegenstemmt, desto stärker wird der Drang der Rottweiler. Doch solange der Krieg der Eidgenossen gegen das vom Schwabenbund unterstützte habsburgische Österreich dauert, können die Rottweiler keinen engen Bund mit den Eidgenossen eingehen.

Gefahr im Verzug

Das ändert sich mit dem Jahr 1519. Am 12. Januar stirbt der Kaiser auf Burg Wels mitten in den Vorbereitungen zu den Türkenkriegen. Den Rottweilern droht zu dieser Zeit neue Gefahr: Herzog Ulrich von Württemberg überfällt am 20. Januar 1519 die Reichsstadt Reutlingen und verleibt sie seinem Herzogtum ein. Damit steht der Despot quasi vor den Toren Rottweils. Aufatmen kann die Reichsstadt erst, als der Herzog außer Landes gejagt wird und zwar von einem Großaufmarsch des den Habsburgern nahestehenden Schwäbischen Bundes. Dieses lässt wiederum jene Kräfte erstarken, die Rottweil weniger zugetan sind. Und auch Ulrich schielt immer wieder nach Rottweil. Die Reichsstadt braucht einen starken Partner.

Für Rottweil ist mit dem Tod des Kaisers der Weg frei. Es schließt mit den 13 "alten Orten" der Eidgenossenschaft einen Bund, der ewig Gültigkeit haben soll. Der Historiker Gottfried Boesch, der schon bei den Feierlichkeiten in Rottweil 1969 Festredner war, zitiert in der Zeitschrift "Der Geschichtsfreund" aus einem Exemplar des Burgrechtsvertrags vom 6. April 1519, der im Staatsarchiv in Luzern verwahrt wird. "Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, im bewusstsein, dass ewige Freundschaft hier schriftlich festgehalten werde, damit man daran denke und weil die menschliche Natur blöde sei und vergesslich, deshalb hätten die 13 alten Orte der Eidgenossenschaft und der Bürgermeister, die Räte, die Zunftmeister und die ganze Gemeinde zu Rottweil, in Anbetracht der Liebe und Treue der Vorfahren einander zu ewigen Eidgenossen angenommen." Am 26. September 1519 wurde der Bund auf dem Marktplatz feierlich beschworen. Alle männlichen Rottweiler, die älter als 15 Jahre waren, waren dazu zusammen mit Abgesandten aus Zürich, Bern, Luzern, Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug, Glarus, Freiburg i.Ü., Solothurn, Schaffhausen und Appenzell angetreten. Nur die Basler waren nicht dabei. Auf der Originalurkunde des Ewigen Bundes, die im Stadtarchiv aufbewahrt wird, fehlt auch deren Siegel.

Kanton am Neckar

"Sie sehen, es hätte gut möglich sein können, dass wir heute im Kanton Rottweil leben", sagt Hecht. Denn über die Jahrhunderte tauschten sich die Eidgenossen und die Reichstädter nicht nur was kriegerische Aktivitäten anbelangt aus. Was in der Schweiz passierte, diente in Rottweil als Vorbild, wie etwa die Lateinschule. Wechselseitige geistliche Beziehungen erleben gerade zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Blüte, selbes gilt im Bereich der Künste für die Glasmalerei. Gemeinschaften und Vereinigungen pflegen ihre Beziehungen zu den Schweizern.

Auf der anderen Seiten organisierten die Züricher ihr Landgericht nach dem Vorbild des Rottweiler Hofgerichts. Und als die Reformation auch in Rottweil an die Tür klopft, sind es nicht die Lehren Luthers, sondern Zwinglis, die vor allem bei den Zünften Anklang finden.

Doch die teils engen Beziehungen zu den Schweizern wurzeln auch im Privaten, wie Hecht am Beispiel eines Johann Baptist Zipfehli erklärt. Der Rottweiler hatte bei den kriegerischen Unternehmungen der Schweizer gutes Geld verdient und sich so in Rottweil ein stattliches Anwesen leisten können. Das Haus in der Lorenzgasse gibt es heute noch, wenngleich baulich getrennt. In einer Hälfte wohnt ein ausgesprochener Schweiz-Freund, der gerade an einer Festschrift zum "Ewigen Bund" arbeitet: Winfried Hecht.