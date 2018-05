Rottweil Auf einer der schönsten Strecken Europas

Rottweil. In den Ferienmonaten Juli und August werden die Fahrten dann an allen Sonntagen angeboten. Die Sonderzüge können sowohl für Ganztagesausfüge als auch nur auf Teilstrecken für kurze Fahrten genutzt werden.

Der ersten Zug fährt an diesem Sonntag, 3. Juni, um 10.21 Uhr vom Rottweiler Bahnhof ab. Weitere Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten gibt es jeweils in Schwenningen, Villingen und St. Georgen. Längere viereinhalb bis fünfstündige Aufenthalte können entweder in Hornberg, in Hausach, in Triberg oder auch am Gutacher Freilichtmuseum (Vogtsbauernhöfe) eingelegt werden. In Hausach reicht dies für einen ausgiebigen Stadtbummel und für die Besichtigung des Modells der Schwarzwaldbahn im Maßstab 1:87 direkt gegenüber dem Bahnhof.

In Triberg ist Zeit genug, unter anderem für einen Besuch von Deutschlands höchsten Wasserfällen, des Schwarzwaldmuseums und für einen Bummel durch das idyllische Städtchen mit gemütlicher Einkehr in einer der zahlreichen Lokalitäten. Zur Fahrt zwischen dem Bahnhof Triberg und dem Wasserfall kann bedarfsweise der sogenannte Wasserfall-Express genutzt werden. Zurück in Rottweil wird der Dampfzug gegen 19 Uhr erwartet. Die Schwarzwaldbahn gehört mit ihren Tunnels und den beiden Kehrschleifen übrigens zu den wohl schönsten Bahnstrecken Europas.