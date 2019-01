Rottweil Auf die Alb, in die Eifel und nach Korsika

Rottweil. Nach der Eröffnung des Wanderjahres am Dreikönigstag auf dem Dreifaltigkeitsberg geht es im Februar zu einer Winterwanderung. Zur Jahresmitgliederversammlung trifft sich die Ortsgruppe Rottweil am Freitag, 22. Februar, im Gemeindehaus Adolph Kolping in der Waldtorstraße.

Auch Radtouren fehlen nicht

Im Wanderprogramm 2019 werden acht Halbtageswanderungen, die in der Regel am ersten Mittwochnachmittag im Monat stattfinden, angeboten. Die erste führt im März auf die Schwäbische Alb. Für 15 Ganztagswanderungen, die jeweils an Sonntagen durchgeführt werden, geht es hauptsächlich auf die Schwäbische Alb und in den Schwarzwald.