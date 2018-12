Rottweil Auf der Suche nach den Wurzeln der Fasnet

Rottweil. Der Schriftsteller Thomas C. Breuer und das Duo "Acoustic Blue Mama" begeben sich am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr bei Rau-Glückseligkeiten, Hauptstraße 41 in Rottweil auf die Suche nach den Wurzeln der schwäbisch-alemannischen Fasnet.