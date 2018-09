Rottweil Auf den Zeitpunkt kommt es an

Nach einem kurzen Aufenthalt beim Kloster Beuron ging die Fahrt an den Illmensee. Die Mittagspause auf dem Höchsten wurde auch für einen Spaziergang auf dem Dialektpfad genutzt. Hoch interessant war der Besuch des Obst- und Beerenhofs Pfleghaar in Markdorf-Reute. Auf der Rundfahrt über das Gelände bestaunten die Teilnehmer die große Vielfalt des Hof-Angeboten. Kartoffeln, Gemüse, Obst, Erdbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Paprika und Tomaten werden in Eigenvermarktung angeboten.

Besitzer Erich Pfleghaar erläuterte, dass die Qualität der Produkte, mit eindeutigem Herkunftsnachweis, nicht nur die heimische Landwirtschaft, sondern auch die Natur und der Erhalt der schönen Bodenseelandschaft gewährleistete. Für die Hobbygärtner unter den Teilnehmern wusste der Besitzer, wie wichtig der richtige Zeitpunkt sei, die Pflanzen zu setzen und zu pflegen. So waren doch einige zum Beispiel erstaunt darüber, dass sich Tomaten und Gurken im Gewächshaus nicht miteinander vertragen.

Ein Bauernteller mit Angeboten des Hofes rundete den gelungenen Ausflug ab. Alle waren überzeugt, dass Alterswehrobmann Wolfgang Hofstetter bei der Organisation ein glückliches Händchen gehabt hatte.