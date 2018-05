Rottweil Auf den unsichtbaren Spuren von 25 000 Lobbyisten

Europa ist spannend, vielfältig und kompliziert – das erfuhr die Gruppe im Plenarsaal des Europaparlaments. Alles, was in diesem Parlament gesprochen wird, wird simultan in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Alle Beiträge werden in einem sehr streng geordneten Rahmen vorgetragen. Abgeordnete erhalten ein bis zwei Minuten, Kommissionsmitglieder drei Minuten Redezeit. Das ist für die Abgeordneten und Zuhörer anstrengend, aber zugleich äußerst disziplinierend und sehr effektiv.

Im Gespräch mit Maria Heubuch erfuhr die Gruppe, dass das europäische Parlament anders funktioniert als ein staatliches. Da es keine Regierungskoalition gibt, komme es immer wieder zu Zusammenarbeit verschiedener Fraktionen in den verschiedenen Sachfragen. Fraktionen werden nicht nach Ländern, sondern nach politischer Richtung gebildet.

Am letzten Tag der Brüsselfahrt war es neben Rat, Kommission und Parlament hauptsächlich der Lobbyismus, auf den die Gruppe ihr Augenmerk lenkte. Sind es in Berlin etwa 10 000 Lobbyisten, bewegen sich in Brüssel etwa 25 000. Kundig geführt, folgte die Gruppe laut eigenem Bericht den unsichtbaren Spuren dieser Macht, von denen das Schicksal der 510 Millionen Europäer mit abhängt.