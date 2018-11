Rottweil Auf den Spuren ihrer jüdischen Vorfahren

Rottweil. Die Münchnerin Peggy Schulte-Frohlinde kam über die genealogische Wissensdatenbank "Jüdische Familien in Baden-Württemberg" bei ihren Familiennachforschungen auf Hinweise, dass sie in Rottweil suchen muss. Mit Hilfe von Bettina Eger vom Kreisarchiv fand sie die Spur von Julius Hess, der ihr Urgroßvater ist und in Rottweil und Umgebung zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Arzt gewirkt hat.