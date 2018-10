Rottweil Auf den Spuren des Hofgerichts

Rottweil. Durch den Gerichtsstandort wurde der Stadt Rottweil zudem große Bedeutung zuteil. Allerdings gibt es heute nur noch wenige Spuren, die an das Hofgericht erinnert. Wer allerdings genau hinschaut, der kann so manches entdecken. In ihrer Sonntagsführung im Stadtmuseum machte Sabina Kratt auf die Spuren des Hofgerichts aufmerksam und erläuterte die Bedeutung. Im unteren Saal des Stadtmuseums ist das Kaiserliche Hofgericht auf Tafeln erläutert, und zudem erinnern einige wenige Exponate an dieses bedeutende Kapitel Rottweiler Stadtgeschichte.

Vor einigen Jahren gründete sich der Verein der "Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts", Vorsitzende ist Sabina Kratt. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Geschehen rund um das Kaiserliche Hofgericht – wie es seit 1299 in Rottweil tagte – wieder aufleben zu lassen. Mit historischem Gerichtszug, Gerichtsspiel – inszeniert nach historischen Fällen – Musik, Tanz und Marktgeschehen soll die frühe Neuzeit in Rottweil wiederbelebt werden. Doch bis es soweit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Um dennoch auf das Spektakel aufmerksam zu machen, plant der Verein Veranstaltungen rund um das Thema – eine davon war die Führung am Sonntag.

Sabina Kratt betonte, dass es sich beim Hofgericht nicht um ein Straf-, sondern um ein Zivilgericht gehandelt habe. Die Forschung geht davon aus, dass das Hofgericht in seiner spätmittelalterlichen Form auf König Rudolf von Habsburg zurückzuführen ist. Erwähnt wurde das Rottweiler Hofgericht erstmals 1299. Seine älteste erhaltene Urkunde datiert von 1317.