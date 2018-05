Rottweil Auf dem Weg ins digitale Zeitalter

Das Land unterstützt mit dem Förderprogramm die Digitalisierungsstrategie besonders fortschrittlicher Kommunen im Land. Von den rund 1100 Städten und Gemeinden im Land werden damit 54 Kommunen sowie ein Verbund von fünf Landkreisen unterstützt, die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes vorbildliche Projekte anpacken wollen. "Die Förderung ermöglicht es uns, auf zwei zentralen Entwicklungsfeldern Strategien für das digitale Zeitalter zu entwickeln, die für Rottweil auch in den kommenden Jahren maßgeblich sein werden: innovative Mobilitätskonzepte und bedarfsgerechte Formate der Bürgerbeteiligung", so Broß.

Rottweil will so in den kommenden Jahren als kommunales Mobilitätslabor innovative Formen des Personenverkehrs erproben. Mit Hilfe der Digitalisierung ist zudem eine Weiterentwicklung der Beteiligungskultur in Rottweil beabsichtigt. Über digitale Kommunikationswege sollen verstärkt junge Zielgruppen erreicht werden.

"Rottweil hat sich als fortschrittliches Mittelzentrum an der Innovationsachse Stuttgart-Zürich positioniert. Um sich im Wettbewerb mit den Ballungszentren" weiter zu behaupten, sei überlebenswichtig, eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie weit über die bisher erreichten Meilensteine hinaus zu entwickeln, erklärt Wirtschaftsförderer André Lomsky, der die Wettbewerbsunterlagen für die Digitalisierungsstrategie ausgearbeitet hat.