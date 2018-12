Rottweil Auf dass es summt und krabbelt

Rottweil. Grünen-Stadtrat Hubert Nowack musste lange bohren, bis die Stadt Rottweil mit dem Einsatz von Glyphosat Schluss machte. In ihrer jüngsten Sitzung gingen nun Rottweils Grüne das Thema Pestizide noch grundsätzlicher an: Sie beantragen nun laut eigener Pressemitteilung, dass sich Rottweil in die wachsende Liste der "Pestizidfreien Kommunen" einreiht. Passend dazu: Morgen, Mittwoch, läuft im Agenda-Kino der Film "Das Wunder von Mals". Er zeigt, wie die Einwohner dieses Orts sich in einem Bürgerentscheid zur pestizidfreien Gemeinde erklärten und stattdessen auf ökologischen Landbau setzen.