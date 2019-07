Rottweil "Schwabenzauber" beim Ferienzauber

Rottweil. Wolfgang Heyer, "Hillus Herzdropfa", die "Kächeles und Leibssle – bei dieser geballten Kompetenz in Sachen Schwaben kann es nicht verborgen bleiben, dass sich doch ein paar Badener ins Ferienzauber-Zelt unterm Wasserturm geschlichen haben. Keine Angst, Gäste sind willkommen, vorausgesetzt, sie wissen sich zu benehmen. Und die Herrschaften aus der gelb-roten Nachbarschaft geben keinen Anlass zur Klage. Außer, dass sie, als sie von Heyer gleich zu Beginn identifiziert werden, ein bisschen ruhig wirken. Unauffällig. Gut, einer muss ran und sich immer wieder als Zielscheibe für Nachfragen beweisen – dafür hat ihm Heyer aber auch einen echt zehnstufigen Applaus beschert. Dessen Tosen ist nicht nur erklärbar durch die badische Schützenhilfe. Der war ehrlich!

Natürlich geht es gestern nicht darum, andere madig zu machen, nur, weil sie einen anderen Dialekt haben, eine andere Sprache sprechen. Sicher, das Zappen quer durch die Radiosender der Republik könnte den Anschein erwecken, doch auch hier gilt am Ende: "Schwabenzauber". Will sagen: Das Schwäbische gibt so viel her an umfassender Kommunikation in ganz wenigen Worten, dass jedem im Zelt vor Augen steht, wo die Krone der Schöpfung zuhause ist. Nämlich dort, wo in Form der Suppenkelle in jeder Besteckschublade ein Schöpfer bevorratet wird.

Sicher, nicht nur Heyer muss zugeben, dass die Schwaben mitunter etwas merkwürdig wirken. Merkwürdig verdreht, wenn sie sich in ihren Anweisungen und Erzählungen widersprechen – gibt’s in anderen Dialekten durchaus auch –, und merkwürdig direkt, wenn sie ein Ziel erreichen wollen, die Rahmenbedingungen aber kein Lavieren mehr zulassen. Da nimmt die resolute Bäuerin "vo dr Alb ’ra" die Sache in der Amtsstube schon mal gerne in die Hand. Und Lena lässt das Publikum nicht im Unklaren darüber, wer in ihrem Haushalt weiß, wo’s lang geht. Klar ist: Ihr "Maddeis" ist es nicht.