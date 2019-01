Rottweil Auch Narren können auf den Turm

Im Einzelnen gestalten sich die zusätzlich geöffneten Tage wie folgt:

An Fasnacht ist der Turm am Dienstag, 5. März, geöffnet. Im April ist der Turm während der Osterferien von 16. bis 18. April sowie von 22. bis 25. April ebenfalls zusätzlich offen. Im Mai ist er am 1. und 2. Mai geöffnet, ebenso am 30. Mai.

Im Juni können Besucher den Testturm an folgenden zusätzlichen Tagen erleben: 10. bis 13. Juni sowie 18. bis 20. Juni. Während der Sommerferien in Baden-Württemberg sowie die Woche davor und danach ist der Testturm über die üblichen Wochenend-Öffnungszeiten hinaus zusätzlich dienstags bis donnerstags geöffnet: von 23. bis 31. Juli, den gesamten August über sowie von 3. bis 12. September. Montags bleibt der Turm für die Besucher weiterhin geschlossen. Und eine weitere Ausnahme gibt es: Am Sonntag, den 15.9. bleibt der Turm aufgrund des Towerrun geschlossen.

In den Ferien im Oktober ist die Besucherplattform wieder unter der Woche geöffnet, ebenso während des Weihnachtsmarktes in Rottweil und der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester.